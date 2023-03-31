Kayıp anne ve iki çocuğu kimsesizler mezarlığında bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'tan geriye acı hikâyeler kaldı. Rezidansta 2017'den beri yaşayan Suriyeli Muhammed Shayah (44), eşi Dalia Shayah (37) ve çocukları Haya Shayah (12) ve Ahmet Marvan Shayah (6) depremden bu yana kayıptı. Günlerdir aileyi arayan akrabaları, önceki gün acı haberi aldı. Verilen DNA örneklerinin ardından Dalia Shayah ve çocuklarının cenazelerinin kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi.6'ncı sınıf öğrencisi Haya Shayah'ın, geçen eylül öğrenim gördüğü özel okulda Türkiye çapında girdiği sınavda 500 tam puan alıp 1'inci olduğu öğrenildi. Baba Shayah'tan ise hâlâ haber yok. Muhammed Shayah'ın kardeşi İbrahim Shayah, "Ağabeyimi de bulunca, mezarları Mersin'e taşıyacağız. Çünkü hiçbirimiz onların mezarlıklarını ziyaret etmek için bile olsa bir daha Hatay'a gelmek istemiyoruz" dedi.