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Giriş Tarihi: 25.11.2022 23:55 Son Güncelleme: 26.11.2022 00:20

Kayıp gencin cesedi bulundu

Adana’da 10 gündür kayıp olan 31 yaşındaki Ali Demir’in cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kayıp gencin cesedi bulundu

Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan ve 10 gündür aranılan 31 yaşındaki Ali Demir, sulama kanalında ölü halde bulundu.

53 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Olay Karataş ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Demir, 10 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bulunan evinde çıkıp bir daha geri gelmedi. Genç adamın ailesi hayatından endişe ettiği Demir hakkında polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin aradığı Ali Demir, bir türlü bulunmadı. Genç adamın evinin yaklaşık 53 kilometre uzaklığında bulunan Karataş ilçesindeki bir sulama kanalında vatandaşlar, hareketsiz bir kişinin yattığını görünce durumu polise bildirdi.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerdi. Polis, cesedin kayıp başvurusu bulunan Ali Demir'e ait olduğunu değerlendirerek aileye haber verdi. Aile cesedin Ali Demir'e ait olduğunu teşhis etti. Polis genç adamın nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Ali Demir'e ait naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kayıp gencin cesedi bulundu
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