Kayıp gişe memuru kayalık arazide ölü bulundu

Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

Bugün devam eden çalışmalarda termal dron ve iz takip köpekleri de kullanılmıştı.