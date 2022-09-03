Kayıp İnci filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kayıp İnci filmi nerede çekildi, hangi kitaptan uyarlandı?

KAYIP İNCİ KONUSU

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul'a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür.

Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul'da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.