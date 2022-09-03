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Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:47

Kayıp İnci filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kayıp İnci filmi nerede çekildi, hangi kitaptan uyarlandı?

Yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın üstlendiği Kayıp İnci filmi, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Alper Erze ve Apo Kaya’nın kaleme aldığı Kayıp İnci filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayıp İnci filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayıp İnci filmi nerede çekildi, hangi kitaptan uyarlandı?

Kayıp İnci filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kayıp İnci filmi nerede çekildi, hangi kitaptan uyarlandı?

2016 yılında vizyona giren dram türündeki Kayıp İnci filmi, bu akşam Show TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Suna Selen'in yer aldığı Kayıp İnci filmi, vizyona girdiği dönemde yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. İdealist bir gazeteci olan Cemal ile parkta tanıştığı gizemli kadının hikayesini ekranlara taşıyan film, konusu ve oyuncuları ile araştırma konusu haline geldi. Peki, Kayıp İnci filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kayıp İnci filmine dair merak edilenler…

KAYIP İNCİ KONUSU

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul'a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür.

Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul'da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

KAYIP İNCİ UYARLAMA MI HANGİ KİTAPTAN UYARLANMA?

Kayıp İnci, Kemalettin Tuğcu'nun 'Bir Garip Kızcağız' adlı eserinden uyarlanmıştır.

KAYIP İNCİ FİLMİ OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu

Su Kutlu

Suna Selen

Levent Özdilek

Derdoğan Sıcak

Pınar Bibin

Gökçen Gökçebağ

KAYIP İNCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren Kayıp İnci filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da film çekimi için özel setler kuruldu.

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Kayıp İnci filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Kayıp İnci filmi nerede çekildi, hangi kitaptan uyarlandı?
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