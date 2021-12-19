Kayıp kadının cesedi bulundu

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bir hafta önce kayıp ihbarı verilen 23 yaşındaki Şerifa Çiçek arama çalışmaları sürüyordu. Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde Çiçek'in evinden 10 kilometre uzaklıkta yer alan yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, cesedin 4 çocuk annesi Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Çiçek'in cesedi otopsi amacıyla hastaneye götürüldü.

Kendisini aradıktan sonra eşinden bir daha haber alamadığını belirten Mehmet Çiçek, eşinin evi terk ettikten sonra şu açıklamayı yapmıştı: "Eşim kaybolmadan önce öğle saatlerinde beni aradı 3 aylık olan Enes'in süt içmediğini söyledi. Uyandığında bir daha süt vermesini söyledim. Konuşmam bir dakika sürdü veya sürmedi. Saat 15.45 gibi küçük kızım beni aradı. Baba, 'anne yok' dedi. Ben de 'nasıl yok kızım' dedim. Ya namaz kılmaya gitmiştir diğer odaya ya da 3 aylık bebeği yanına almıştır diye düşündüm. Süt içmiyor diye korkup, hastaneye mi götürdü diye düşündüm. Ben de o telaşla kızıma beklemesini söyleyip iş yerinden izin alarak eve gittim."