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Giriş Tarihi: 9.4.2023 16:01 Son Güncelleme: 9.4.2023 16:27

Kayıp kadının cesedi dere yatığında bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iftardan sonra kaybolan 46 yaşındaki Havva Güzel’in cesedi derede ölü olarak bulundu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Kayıp kadının cesedi dere yatığında bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan Havva Güzel, dün iftardan sonra kayboldu. Ailenin güvenlik güçlerine ihbarının ardından jandarma ve polis ilçe genelinde aramalara başlattı. Bir süre sonra yapılan aramalar sonuç verdi. Güvenlik güçleri, Beytüşşebap ilçe merkezinden geçen Singever Deresi yakınlarında Güzel'in eşarbını buldu. Bu noktada yoğunlaşan polis, bugün sabah erken saatlerinde dere yatağında Havva Güzel'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güzel'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis Güzel'in ailesinin ifadesine başvurdu.

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Kayıp kadının cesedi dere yatığında bulundu
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