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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:04 Son Güncelleme: 24.1.2024 12:55

Kayıp kardeşler çay bahçesinde bulundu

Bursa’da yaşayan Türksever ailesinin kayıp olan 14 ve 11 yaşlarındaki iki oğlu Uğur ve Çektar kardeşler, 36 saat sonra Gemlik ilçesinde bir çay bahçesinde bulundu.

Remzi YILMAZ
Kayıp kardeşler çay bahçesinde bulundu

Orhangazi İlçesinde yaşayan Mehmet İhsan Türksever'in 14 yaşındaki Uğur ve 11 yaşındaki Çektar isimli iki oğlu önceki gün sat 13.30 sıralarında evden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Aile, bir süre çevrede çocuklarını aradıktan sonra endişelenerek polise başvurdu. Kayıp başvuru alınan çocuklar her yerde aranmaya başladı. Sevindiren haber ise 36 saat sonra 20 kilometre uzaklıktaki Gemlik İlçesinden geldi. Ortaokul öğrencisi iki kardeşin Orhangazi ilçesinden Gemlik'e gittikleri belirlendi. İki kardeş, Gemlik'te bir çay bahçesinde otururken bulundu. Polis tarafından Emniyet Müdürlüğüne götürülen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kayıp kardeşler çay bahçesinde bulundu
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