Kayıp koca da cinayete kurban gitmiş

İSTANBUL
'DA, eşinin boğazı kesilerek öldürülmesinden sonra 3 gündür her yerde aranan işadamı Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde cesedi bulundu. Beyoğlu
ve Fatih
'te otel sahibi olan işadamı Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız geçen pazartesi günü Avcılar
'daki evinde kimliği belirsiz kişilerce boğazı kesilerek öldürülmüştü. İşadamı Nuri Yıldız'ın aracı ise Esenyurt'ta yakılmış olarak bulundu. İçi kısmen yanan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde bulunduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan işadamı Nuri Yıldız'ın peşine düştü. Çok yönlü araştırmalar sonucu polis, dün gece kendisinden 3 gündür haber alınamayan işadamı Nuri Yıldız'ın Beylikdüzü'nde cesedini buldu. Ekipler ilk incelemelerinde Nuri Yıldız'ın başına sıkılan bir kurşunla öldürüldüğünü tespit etti. Karıkocanın sır ölümlerinin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
dedektiflerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.