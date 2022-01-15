Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranan adam oğlunu aradı! Başıma çuval geçirip beni gölete attılar
Giriş Tarihi: 15.1.2022 16:31 Son Güncelleme: 15.1.2022 16:37

Kayıp olarak aranan adam oğlunu aradı! Başıma çuval geçirip beni gölete attılar

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kayıp olarak aranan adam oğlunu aradı! Başıma çuval geçirip beni gölete attılar

Denizli’de avlanmak için köpeği ile göl kenarına giden ve köpeği eve geri dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki adamdan sevindiren haber geldi. Kayıp olarak aranan adam oğlunu Konya’da yaşayan asker arkadaşının telefonundan arayarak, “Başıma çuval geçirip beni gölete attılar. Kendi imkanlarımla kurtulup, göletten çıkarak Konya’ya kaçtım.” dediği öğrenildi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Koparan Mahallesi'nde yaşayan Halil Yeşil (57) geçtiğimiz gün öğle saatlerinde köpeği ve av tüfeğini alarak Koparan Gölü'ne avlanmaya gitti. Göle giden Yeşil'in av köpeği eve geri döndü ancak Yeşil geri dönmeyince ailesi meraklandı. Ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gölün olduğu bölgeye AFAD, Jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler gece boyunca gölet içinde ve etrafında arama yaptı.

GÖL KENARINDA CEKETİ, TÜFEĞİ VE ELDİVENLERİ BULUNDU

Yapılan aramalarda göl kenarında Yeşil'e ait olan av tüfeği, eldivenleri ve ceketi bulundu. Göl içinde eksi 2 derecede fenerlerle yapılan aramda ise herhangi bir ize rastlanmadı. Gece saatlerine kadar süren çalışma hava şartı nedeniyle sonlandırılarak bu sabahın ilk ışıklarında yeniden başlamıştı.

"BAŞIMA ÇUVAL GEÇİRİP BENİ GÖLE ATTILAR"

Arama çalışmalarının devam ettiği esnada Halil Yeşil'den sevindiren haber geldi. Yeşil oğlunu Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan asker arkadaşının telefonuyla görüntülü aradı. Oğluyla konuşmasında Yeşil yaşadığı durumu şöyle anlattığı öğrenildi;

"Başıma çuval geçirip beni gölede attılar. Kendi imkanlarımla kurtulup göletten çıkmayı başardım. Beni tekrar bulup öldürmeye çalışmalarından endişe ettiğim için Konya'ya kaçtım. Beni merak etmeyin, sağlık durumum gayet iyi."

GÖLDE ARARLARKEN KONYA'DA OLDUĞU ÖĞRENDİLER

Yaklaşık 20 saat süren arama çalışmaları Yeşil'in oğlunu aramasıyla son buldu. Konya'dan oğlunu arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu, başına çuval geçirilerek göle atıldığı, kurtularak tekrar öldürülme korkusuyla Konya'da bulunan asker arkadaşının yanına gittiğini söylediği konuşmaları Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildikten sonra alınacak olan ifadesi ile netleşeceği öğrenildi.

Avlanmak için göle giden adam kayboldu

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Kayıp olarak aranan adam oğlunu aradı! Başıma çuval geçirip beni gölete attılar
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