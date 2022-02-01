Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
Giriş Tarihi: 1.2.2022 20:20

Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

Uşak’ta avlanmak için evinden çıkan ve kayıp olarak 2 gündür aranan 65 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu. Yapılan incelemede donarak öldüğü tespit edildi.

Uşak'ın merkeze bağlı Bozköy köyünde yaşayan 63 yaşındaki Aytekin Akça, Pazar günü sabah saatlerinde ailesine avlanacağını söyleyerek evden ayrıldı. Havanın kararmasıyla eve geri dönmeyen Akça'yı ailesi merak etti.

Bir süre yakınlarda arayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri 63 yaşındaki adamı ormanlık alanda aramaya başladı. Dün sabah saatlerinde de arama çalışmaları devam ederken ekipler köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bir erkek cesedine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Aytekin Akça'ya olduğu tespit edildi. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Akça'nın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesi sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Aytekin Akça'nın donarak öldüğü tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat: Taviz yok
Kübra Ece'nin sır ölümünün arkasından flaş iddia: Kıskançlık krizi!
Son dakika haberi | Sevgilisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşına kabusu yaşattı: Jiletli dehşet
Kılıçdaroğlu sosyal medya kullancılarını hedef almış ve bilgilerini ifşa etmişti! Kılıçdaroğlu'na kişisel bilgileri kim verdi?
Bugün ölümü imzalanacaktı! Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi konuştu: Büyük bir gurur
Son dakika - Türkiye dünyanın üretim üssü olacak! TOGG gibi stratejik yatırımlar var...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na çağrı! Balığı tuzlayıp yolları unutanlar derhal istifa etmelidir
Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna çıkarması: Zelenskiy'den kritik mesajlar...
Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: Kim demiş aksiyon erkek işi diye...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA