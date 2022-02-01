Kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

Uşak'ın merkeze bağlı Bozköy köyünde yaşayan 63 yaşındaki Aytekin Akça, Pazar günü sabah saatlerinde ailesine avlanacağını söyleyerek evden ayrıldı. Havanın kararmasıyla eve geri dönmeyen Akça'yı ailesi merak etti.

Bir süre yakınlarda arayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri 63 yaşındaki adamı ormanlık alanda aramaya başladı. Dün sabah saatlerinde de arama çalışmaları devam ederken ekipler köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bir erkek cesedine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Aytekin Akça'ya olduğu tespit edildi. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Akça'nın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesi sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Aytekin Akça'nın donarak öldüğü tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.