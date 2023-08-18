Kayıp olarak aranan diş hekimi, yol kenarında ölü bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Saraybosna Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cesedin kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Şahin'e (47) ait olduğunu tespit ederken, bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu. Murat Şahin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Murat Şahin'in ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.