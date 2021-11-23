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Giriş Tarihi: 23.11.2021 01:31

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bu halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bu halde bulundu

Kayseri'de bir süredir kayıp olarak aranan A.H.'nin cansız bedeni, kent ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de, 47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Kent ormanında arama yapan ekipler, A.H.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Ekiplerin incelemelerinin ardından A.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden A.H.'nin evli ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bu halde bulundu
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