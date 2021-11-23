Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bu halde bulundu

Kayseri'de, 47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.