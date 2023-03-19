Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi Fırat Nehri’nde bulundu

İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Ailesi, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek, 3 çocuk annesi İ. Y., ile babası A.T.,'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı.Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, gece saatlerinde Fırat Nehri'nden çıkarılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinde her şeyi itiraf eden baba-kız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu