‘Kayıp su’ haberi İSKİ’yi panikletti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda ortaya çıkan 2 milyar lira değerindeki 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğuna yönelik SABAH'ın haberi İSKİ'yi panikletti. İSKİ'den yapılan açıklamada "İstanbul'un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2, 3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır. Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır. Dolayısı ile terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır" denildi.İSKİ'nin açıklamasının kamuoyunu tatmin etmediğini belirten İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, "Çok komik bir açıklama olmuş. Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyormuş? Faaliyet raporunda yazdığınız veriler doğru mu? Doğru ise su nerede? Yanlış ise verdiğiniz hangi bilgiye güvenebilir İstanbullular?" ifadelerini kullandı. İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Ahmet Tüfekçi de "İSKİ'yönetimini ciddiyete davet ediyoruz. Şehre verilen su aynı miktarda iken, son 2 yıldan öncesi ile sonrası arasındaki farkı 'gerçek değildir' diyerek izah etmiş olmuyorsunuz. 2 milyarlık kayıp su nerede?" diye sordu.