Kayıp telefonlar ailede çıktı

İstanbul Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba çarparak 1 kişinin ölümüne 3 kişinin ise yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki T.C. ve annesinin Mısır üzerinden ABD'ye kaçışı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istediklerini kaydetti.Öte yandan, kayıp telefonların da aile tarafından, yaralıların elinden alındığı kesinlik kazandı. Oğlunun karıştığı kaza sonrası, Eylem Tok'un, yardım çağırmamaları için olay yerinden aldığı yaralılara ait telefonlar, Tok'un şoförü tarafından emniyete teslim edildi. Kaza sonrası günlerce kayıp telefonların akibeti kamuoyunda tartışılmıştı. Firari Eylem Tok, yaralıların elinden telefonlarını almadığını iddia etmişti. Tok'un şoförü tarafından, emniyete iade edilen telefon, ailenin yalan söylediğini de ortaya koymuş oldu. Ayrıca firari T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında tutuklama kararı da verildi.