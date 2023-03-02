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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Kayıp yakınları ailelerini arıyor

Kayıp yakınları ailelerini arıyor
Asrın felaketinde kayıplarını bulamayan depremzedeler var. Antakya Güzelburç Mahallesi'ndeki İlke Apartmanı'ndan 28 kişi kayıp. Aile yakınları gelişmeleri takip etmek için Whatsapp grubu kurdu.



Apartmanda abisi, yengesi ve iki yeğenine dair hiçbir iz bulamadığını söyleyen Reşit Dönmez, "Abim ve ailesini sivil bir vatandaş AFAD yetkilisine isimlerini verip çıkardığını söylemiş ama hiçbir ize ulaşamadık" dedi. Nişanlısı Esin Kırık ve ailesini arayan İlker Mersin ise "Hastaneleri arıyoruz, kimseye ulaşamadık. Benim hâlâ umudum var, yaşadıklarını hissediyorum" diye konuştu. DHA

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Kayıp yakınları ailelerini arıyor
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