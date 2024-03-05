Kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da 1 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Osman Yoğurtoğlu, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni sudan kepçe yardımı ile çıkarıldı. Yoğurtoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP BAŞVURUSU

Alzheimer hastası Osman Yoğurtoğlu'dan 1 gündür haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde vatandaşlar sulama kanalı içerisinde sürüklenen ceset görmesiyle durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisleri sevk edildi. Akşam saatlerinde sualtı polisleri yaptığı arama çalışmaların cesedi bulamadı.

KEPÇE YARDIMI İLE ÇIKARILDI

Sabahın ilk saatlerinde tekrardan arama çalışmalarına başlayan sualtı polisleri Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde Osman Yoğurtoğlu'nun cansız bedenini buldu. Ekipler sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olmasından dolayı cesedi kepçe yardımıyla dışarı çıkarttı. Ölen adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.