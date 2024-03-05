Haberler Yaşam Haberleri Kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 5.3.2024 12:03 Son Güncelleme: 5.3.2024 12:30

Kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Adana’da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 76 yaşındaki Osman Yoğurtoğlu, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ölen yaşlı adamın cesedi su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da 1 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Osman Yoğurtoğlu, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cansız bedeni sudan kepçe yardımı ile çıkarıldı. Yoğurtoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP BAŞVURUSU

Alzheimer hastası Osman Yoğurtoğlu'dan 1 gündür haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde vatandaşlar sulama kanalı içerisinde sürüklenen ceset görmesiyle durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisleri sevk edildi. Akşam saatlerinde sualtı polisleri yaptığı arama çalışmaların cesedi bulamadı.

KEPÇE YARDIMI İLE ÇIKARILDI

Sabahın ilk saatlerinde tekrardan arama çalışmalarına başlayan sualtı polisleri Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde Osman Yoğurtoğlu'nun cansız bedenini buldu. Ekipler sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olmasından dolayı cesedi kepçe yardımıyla dışarı çıkarttı. Ölen adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA