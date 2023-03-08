Kayseri 6 dakikada 3 depremle sallandı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.47'de merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 12.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Saat 14.48'de ise Hacılar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Saat 14.53'te ise yine İncesu merkezli yerin 6.95 kilometre derinlikte 4.3'lük yeni sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair saha çalışması yaparken, can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Saat 17.18'de de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.2'lik deprem oldu. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.