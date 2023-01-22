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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 bin işçiye asgari ücret artışı oranında zam yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında belediye bünyesindeki şirketlerde görev yapan 6 bin işçiyi kapsayan ek protokol imzalandı. Buna göre 6 bin işçiye asgari ücret artışı oranında zam yapılacak

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 bin işçiye asgari ücret artışı oranında zam yapacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Personel A.Ş., ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'de görev yapan 6 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılmasına yönelik Ek Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz ile binlerce personel katıldı. İmza altına alınan protokole göre 6 bin işçinin maaşı asgari ücret artışı oranında güncellenerek, ilave kazanımlar sağlandı. Böylece, Türkiye'de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi, var olan sözleşmeyi işçi lehine geliştirerek, yemek ücreti gibi sosyal haklar dahil önemli kazanımlar sağlamış oldu.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 bin işçiye asgari ücret artışı oranında zam yapacak
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