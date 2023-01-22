Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 bin işçiye asgari ücret artışı oranında zam yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., KASKİ Personel A.Ş., ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'de görev yapan 6 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılmasına yönelik Ek Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz ile binlerce personel katıldı. İmza altına alınan protokole göre 6 bin işçinin maaşı asgari ücret artışı oranında güncellenerek, ilave kazanımlar sağlandı. Böylece, Türkiye'de ilk kez bir Büyükşehir Belediyesi, var olan sözleşmeyi işçi lehine geliştirerek, yemek ücreti gibi sosyal haklar dahil önemli kazanımlar sağlamış oldu.