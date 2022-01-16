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Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:08 Son Güncelleme: 16.1.2022 13:09

Kayseri hızlı tren ihalesi sonuçlandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri hızlı tren ihalesi sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi yapım ihalesinin sonuçlandığını söyledi.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 39. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Şehrimizde çok güzel gelişmeler oluyor. Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı, ilgili konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kayseri-Yerköy hızlı tren yapım ihalesini Doğuş-Çelikler ve Özkar konsorsiyumu kazandı. Kavşak düzenlemelerinden, alternatif yollara, akıllı şehircilik projeleriyle bu şehrin daha yaşanılabilir olması için büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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Kayseri hızlı tren ihalesi sonuçlandı
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