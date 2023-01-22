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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Kayseri Kariyer Merkezi 1 yılda 857 kişiye iş imkânı sağladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Kariyer Merkezi 1 yılda 857 kişiye iş imkânı sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi projesi sayesinde, 2022 yılında 857 vatandaşın işe yerleştirilmesi sağlandı.
İŞKUR ile imzalanan protokol kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan, istihdama yönelik büyük bir paydaş ağına sahip olan Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında yaptığı çalışmalarla 84 bin 108 yönlendirme hizmeti gerçekleştirdi. 1 yılda 3 bin 595 başvuru alan Kayseri Kariyer Merkezi, 857 vatandaşı uygun pozisyona yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken, bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya da gayret gösteriyor. Vatandaşlarla etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkânı sağlıyor.

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Kayseri Kariyer Merkezi 1 yılda 857 kişiye iş imkânı sağladı
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