Kayseri OSB’sine 35 milyon liraya yağ gibi asfalt

Ulaşılabilir bir şehir için yollardaki konforu ve güvenliği iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 şerit şeklinde yenilenen ve asfaltı yapılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yolunu tamamladı.

35 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Yolda incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi'mizle, Altınoluk Mahallemizin arasındaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'mızın bu kısmının hem geliş-hem gidiş kısmını 3 şerit şeklinde yeniden yeniledik, asfaltını yaptık, orta refüjü düzenledik ve kenarlarda su kanallarını yeniden yaptık. Ayrıca her iki tarafın da duvarlarını yeniledik" diye konuştu.

YAĞ GİBİ ASFALT

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı kullanan vatandaşlar tarafından dua aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Kısacası yaklaşık 35 milyon TL'lik bir yatırım ile burası artık yağ gibi bir asfaltın olduğu yola dönüştü. Ben emeği geçen Fen İşleri ekibimize teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.