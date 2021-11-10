Kayseri’de Arife öğretmeni öldürdü, 5,5 ay sonra kendisi öldü!

Olay, 20 Mayıs saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evinden çıkarken kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Temur, bir süre arkadaşlık ettiği Sarıoğlu ile barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan Temur, belinden çıkardığı tabanca ile Sarıoğlu'na peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Temur daha sonra tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Temur, tedavisinin ardından 20 Haziran'da tutuklanarak cezaevine kondu.