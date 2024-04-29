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Giriş Tarihi: 29.4.2024 20:17 Son Güncelleme: 29.4.2024 20:26

Kayseri’de aşırı hız ölüm getirdi: Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Kayseri’de aşırı hız can aldı. Kayseri- Malatya karayolunun Kayseri girişinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Başyiğit (45), şarampoldeki kayalıklara çarptı. 30 metre sürüklenen otomobilden emniyet kemeri takmadığı için fırlayan Başyiğit, hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de aşırı hız ölüm getirdi: Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Kayseri-Malatya karayolunun Kayseri girişinde sürücüsü Ahmet Başyiğit'in direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, şarampoldeki kayalıklara çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, TIR şoförü olduğu öğrenilen sürücü Ahmet Başyiğit ise araçtan fırlayarak 10 metre uzağa düştü. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ahmet Başyiğit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Başyiğit'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de aşırı hız ölüm getirdi: Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti
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