Kayseri’de Bakan Akar’ı onbinler karşıladı: Büyük panik halindeler!

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARI İYİ GÖRMEK GEREKİYOR"

14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidildiğini, 'Bu seçimde bir de şunu deneyelim' denilemeyeceğini ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Herkes hesabını iyi yapsın gidişatı iyi görsün. Teröristlerle iş birliği yapanlar, onlarla oturanlar, konuşanlar, yol yürüyenleri, iyi görmek gerekiyor. Kazanımlarımızı elimizden almaya çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız. Terör konusunda taviz yok, sonuna kadar gidecek ve teröristler ya teslim olacak ye gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin başına 40 senedir bela oldular, Allah'ın izniyle bu beladan hep birlikte kurtulacağız."