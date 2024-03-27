Kayseri’de bir eve yapılan baskında 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ç.Y adlı şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelenen polis merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 10 milyon yıl öncesine ait miyosen döneminden kalma 8 parça fosil ele geçirildi. Ele geçirilen fosillere ekipler tarafından el konuldu. Şüpheli Ç.Y ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.