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Giriş Tarihi: 25.6.2022 01:17 Son Güncelleme: 25.6.2022 01:38

Kayseri'de drift meydan muhaberesi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de drift meydan muhaberesi

Kayseri'de otomobiliyle drift yapan sürücü, meydanda park halindeki otomobile çarptı. Mahalle sakinleri drift yapan genci aracından indirip darp etti. Darp edilen sürücünün yakınlarının da gelmesiyle meydan kavgası çıktı. Kavgada eden gruplara biber gazı ve copla müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan Çukur Cami Meydanı'nda ismi öğrenilemeyen bir sürücü otomobiliyle drift attı. Bir kişiye çarpmak üzere olan sürücü daha sonra aracın kontrolünü kaybederek markete alışveriş için giren vatandaşın aracına çarptı.

Kayseri'de drift meydan muhaberesi | Video

Kazanın ardından otomobil sahibi ve mahalle sakinleri drift yapan sürücüyü aracından çıkararak darp etti. Drift yapan sürücünün telefonla olay yerine yakınlarını çağırması üzerine meydan kavgası çıktı. Polisin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı taraflar sakinleşmeyince olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği tarafların kavgası güçlükle sonlandırıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 4 kişi ise gözaltına alındı.



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Kayseri'de drift meydan muhaberesi
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