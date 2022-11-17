Kayseri’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Baba oğul ile olay yerinde bulunan Ali Haydar, isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 3 kişi ile olay sırasında darbedilen Ali Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.