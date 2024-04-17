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Giriş Tarihi: 17.4.2024 20:32 Son Güncelleme: 17.4.2024 20:38

Kayseri’de işçi servisi tarlaya uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Kayseri'de hafif ticari araç ile çarpışan işçi servisi tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de işçi servisi tarlaya uçtu: 1 ölü 5 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde E.A. idaresindeki işçi servisi ile A.E.E.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası işçi servisi tarlaya uçtu. Kaza anında Ercan T, aracın ön camından fırlarken araç içerisinde bulunan 5 işçi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ercan T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de işçi servisi tarlaya uçtu: 1 ölü 5 yaralı
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