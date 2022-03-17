Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Giriş Tarihi: 17.3.2022 22:14

Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya kaçak akaryakıt süren kişilere yönelik operasyon yaptı. Bir depo ve kamyona yapılan baskında 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, R.Y, M.P ve M.T.P'nin piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğünü belirledi. Şüpheliler takibe alan ekiple, yaptıkları fiziki takip sonucu kaçak akaryakıtların bulunduğu depo ve kamyona ulaştı. Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi'nde ki şüphelilere ait depo ve kamyona eş zamanlı baskın yapan ekipler, 25 ton karışımlı akaryakıt ile akaryakıt yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtlar ile kamyona el konulurken şüpheliler R.Y, M.P ve M.T.P ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
Son dakika | ABD'den teröristlere 150 TIR mühimmat ve hava indirme eğitimi!
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında şok gerçeği 157 sayfalık rapor ortaya çıkardı: Pilot neden böyle yaptı anlayamadık
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı! İstanbul'da okullar tatil
Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçı öncesi böyle açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu çok yakında..."
İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA'ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas SABAH Spor'a konuştu! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA