Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, R.Y, M.P ve M.T.P'nin piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğünü belirledi. Şüpheliler takibe alan ekiple, yaptıkları fiziki takip sonucu kaçak akaryakıtların bulunduğu depo ve kamyona ulaştı. Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi'nde ki şüphelilere ait depo ve kamyona eş zamanlı baskın yapan ekipler, 25 ton karışımlı akaryakıt ile akaryakıt yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtlar ile kamyona el konulurken şüpheliler R.Y, M.P ve M.T.P ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.