Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan Ahmet Can ve Samet K, kardeşleri uyandırmak için odalarına giren anneleri, her iki oğlunun da hareketsiz yattığını fark etti. Çocuklarının uyanmaması üzerine anne 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibin yaptığı muayenede Ahmet Can ve Samet K'nın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne sinir krizi geçirirken, ölüm haberini alan ailenin akrabaları da eve geldi. Ahmet Can ve Samet K'nın gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Cesetler yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.