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Giriş Tarihi: 28.3.2024 21:14 Son Güncelleme: 28.3.2024 21:36

Kayseri’de otomobilin çarptığı motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’de otomobilin çarpması sonucu savrulan motosiklet kaldırımda bebeğiyle birlikte ilerleyen anneye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de otomobilin çarptığı motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyreden S.Ü (21) idaresindeki otomobil aynı yönde seyreden Mehmet Özçelik'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen bebek arabalı anne ile bir başka yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Özçelik'in cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de otomobilin çarptığı motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
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