Kayseri’de pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına uğramasının ardından yaptırımlardan korkanlar yasaklı hayvanlarını sokağa terk etmeye devam ediyor.
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başıboş pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri ise bölgeye belediye ekibi çağırdı. Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbullar barınağa götürüldü.
Kayseri'de son günlerde 10'a yakın yasaklı hayvan sahipleri tarafından sokağa terk edildi.