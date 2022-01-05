Kayseri’de pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başıboş pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri ise bölgeye belediye ekibi çağırdı. Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbullar barınağa götürüldü.