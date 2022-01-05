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Giriş Tarihi: 5.1.2022 09:42 Son Güncelleme: 5.1.2022 10:00

Kayseri'de pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi

Pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateşe saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Kayseri'de son günlerde 10'a yakın yasaklı hayvan sokağa terk edildi. Melikgazi İlçesi'nde sokakta bulunan iki pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa teslim edildi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısına uğramasının ardından yaptırımlardan korkanlar yasaklı hayvanlarını sokağa terk etmeye devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde başıboş pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri ise bölgeye belediye ekibi çağırdı. Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbullar barınağa götürüldü.

Kayseri'de son günlerde 10'a yakın yasaklı hayvan sahipleri tarafından sokağa terk edildi.

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Kayseri'de pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi
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