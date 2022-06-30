Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de polisten kaçan otomobil korku dolu anlar yaşattı! Bisiklete ve otomobile çarparak durdu
Giriş Tarihi: 30.6.2022 17:45 Son Güncelleme: 30.6.2022 18:10

Kayseri'de polisten kaçan otomobil korku dolu anlar yaşattı! Bisiklete ve otomobile çarparak durdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de polisten kaçan otomobil korku dolu anlar yaşattı! Bisiklete ve otomobile çarparak durdu

Kayseri'de narkotik polislerini dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmayı denedi. Polisin 10 kilometre kovaladığı otomobil, sıkıştırılınca kaldırıma çıkarak bisiklete ve park halindeki otomobile çarptı., o anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Bunun üzerine şüpheli aracı takibe başlayan polisler takviye ekip desteği sağlandı. Polisten 10 kilometre kaçan sürücü Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesinde sıkıştırıldı otomobiliyle kaldırıma çıkan araç önce ağaca bağlı olan bisiklete daha sonra park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobilinden inerek kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Kayseri'de polisten kaçan otomobil korku dolu anlar yaşattı! Bisiklete ve otomobile çarparak durdu
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