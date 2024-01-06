Kayseri’de Sarıkamış şehitleri için Erciyes’ten kar taşındı

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılında, Allahuekber Dağları'nda şehit düşen kahramanları anmak için KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral gösteri hazırlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriye AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ile belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler Sarıkamış'ı anlatmak için Erciyes'ten Cumhuriyet Meydanı'na getirilen karların üzerine yatarak şühedanın yürekleri yakan hikâyesini canlandırdı.
Törenede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Milletimiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Ders alırsak tarih tekerrür etmez" dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlar asker kıyafetiyle gösteri yapan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.