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Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:12 Son Güncelleme: 14.1.2024 14:25

Kayseri’de şehitler için sabah namazında dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kayseri’deki camilerde sabah namazında dua edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de şehitler için sabah namazında dua edildi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine karşı düzenlenen kalleş terör saldırısında 9 Mehmetçiğin şehit olduğu haberi, Türkiye'yi yasa boğdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçikler ve tüm şehitler için 14 Ocak Pazar günü sabah namazında okunan hatimlerin duasının yapılacağı duyuruldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar sabah namazında camilere akın etti. Dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, sabah namazının ardından şehit olan askerler için dua edildi. Sabah namazı sonrası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramı yapıldı.

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Kayseri’de şehitler için sabah namazında dua edildi
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