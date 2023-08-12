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Giriş Tarihi: 12.8.2023 17:36 Son Güncelleme: 12.8.2023 17:40

Kayseri’de serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Gümüşgören Barajı’na giren Suriyeli Safhan El N. (14) boğularak hayatını kaybetti. Bir çocuk ise vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Kayseri'de Develi Gümüşören Barajı'na ailesiyle birlikte pikniğe giden Safhan El N. (14) ile Yusuf El A. (15) serinlemek için baraj gölüne girdi. Çocuklardan Safhan El N, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Vatandaşların kurtarmak için mücadele ettiği Safhan El N, kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar Yusuf El A'yı boğulmaktan son anda kurtararak kıyıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balık adamların arama çalışmaları sonucu Safhan El N'nin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
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