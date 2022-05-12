Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.
8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 94 gram metamfetamin, 17 gram sentetik kannabionid maddesi, 1 hassas terazi ile 4 uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
26 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.