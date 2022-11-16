Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yayla anlaşmazlığında kan aktı! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.11.2022 23:50 Son Güncelleme: 16.11.2022 23:55

Kayseri’de yayla anlaşmazlığında kan aktı! 1 ölü 2 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde geçmişte yaşadıkları yayla yeri anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri ilçede karşılaştı. Tarafların tartışması kısa sürede silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi vurularak hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de yayla anlaşmazlığında kan aktı! 1 ölü 2 yaralı

Sarız İlçesine bağlı Kırkırsak ve Cağşak köylerinde yaşayan iki aile arasında yayla yeri meselesi yüzünden husumet oluştu. İlçede karşılaşan Ali Ördek, Haydar Eroğlu ve Mehmet Altun arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar ve bıçaklar çekildi. Mehmet Altun bıçakla Ali Ördek'e saldırdı. İddiya göre Ali ördek'te tabancayla Mehmet Altun'u vurdu.

Olayda haydar Eroğlu'da bıçak darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Mehmet Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Ali Ördek'in ise bıçakla yaralandığı tespit edildi. Ali ördek ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına edilirken, hayatını kaybeden Mehmet Altun'un cesedi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra firar eden ikinci şüpheli Haydar Eroğlu'nu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kayseri’de yayla anlaşmazlığında kan aktı! 1 ölü 2 yaralı
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