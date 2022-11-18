Kayseri’de yayla anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak ve Cağşak köylerinde yaşayan iki aile arasında yayla yeri meselesi yüzünden husumet oluştu. İlçede karşılaşan Ali Ördek, Haydar Eroğlu ve Mehmet Altun arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar ve bıçaklar çekildi. Mehmet Altun bıçakla Ali Ördek'e saldırdı. İddiya göre Ali ördek'te tabancayla Mehmet Altun'u vurdu. Olayda Haydar Eroğlu'da bıçak darbesi ile yaralandı.