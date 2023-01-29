Malatya'dan İstanbul'a istikametine giden 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü Kayseri-Malatya karayolunun 60. Kilometresinde kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen yolcu otobüsü bariyerliler devirerek şarampole uçtu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye,112, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç personeli dahil 28 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu hayatını kaybederken 24 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs vinçle olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 24 yaralı