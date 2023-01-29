Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 24 yaralı





Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu hayatını kaybederken 24 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs vinçle olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.