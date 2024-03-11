Kayseri’nin iftar topu şimdi müzede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1944'ten bu yana Kayseri Kalesi'nin burçlarını süsleyen ve uzun yıllar ramazanda iftar topu olarak kullanılan sahra topunu, yapılan yenileme çalışmasının ardından Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesinde sergilemeye başladı. Tarihi Kayseri Kalesi'nde 2013'te restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesine taşınarak burada sergilenen 80 yıllık sahra topu, konservasyon çalışmasına tabi tutuldu. Yıllarca dış hava koşullarına bağlı olarak yıpranan ve korozyona uğrayan tarihi sahra topu aslı korunarak tamamen yenilendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olan sahra topu için özel bir çalışma yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, manevi değeri büyük olan sahra topunun doğal hali bozulmadan zamana yenik düşmemesi için gerekli çalışmanın yapıldığını söyledi.