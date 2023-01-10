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Giriş Tarihi: 10.1.2023 04:40

Kaz Dağları’nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA
Kaz Dağları’nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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Kaz Dağları’nda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
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