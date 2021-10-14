‘Kaza’ dedi, cinayet çıktı

DENİZLİ'DE, erkek arkadaşını kaza sonucu yanlışlıkla ezdiğini belirten 34 yaşındaki Dilek Kuşçu
'nun yalanı, güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı. Kuşçu'nun tartışmadan sonra erkek arkadaşı Murat Avcı
'yı (41) ezdiği, dönüş yaparak tekrar üzerinden geçtiği anlaşıldı. Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden görgü tanığı, zanlı kadının aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polisi görünce inip bağırmaya başladığını öne sürdü. Dilek Kuşçu, "Kasten öldürmek"ten tutuklandı.