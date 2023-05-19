Kaza değil katliam

Samsun'da yaşanan feci kaza dün saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk'un (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle Çubuk'un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 200 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti. Kazada Çubuk'un yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uludoğan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. 2.13 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan'ın otomobilinde bulunan iki köpeğinden birinin de telef olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Çubuk'un, Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir fabrikada iş bulunca ev kiraladığı ve eşyalarını kamyona yüklediği, kendisinin de ailesi, ablası ve yeğeni ile birlikte eşyaları yerleştirmek için otomobille Ünye'ye gitmek üzere Sakarya'dan yola çıktığı belirlendi.