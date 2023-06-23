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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Kaza kurbanı pilot Adana’da defnedildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kaza kurbanı pilot Adana’da defnedildi
Ankara'da önceki gün otoyolda bir otomobilin fırlattığı taş THY'de kaptan pilot olan Saygın Doğan'ın (38) kullandığı otomobile denk geldi. Fırlayan taş otomobilin camını kırarak Doğan'a isabet etti, otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Kaptan pilot Saygın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'ya getirildi. Doğan Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mezarlığı'nda sevenlerin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye kazada yaralanan Doğan'ın kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan da katıldı. Oğlunu kaybeden doktor baba Selçuk Doğan'ın ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

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Kaza kurbanı pilot Adana’da defnedildi
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