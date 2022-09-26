Kaza şehidi uzman Çavuş Osman Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Şehidi burada asker üniforması giyen eşi Hatice Özsoy ile annesi Fatma Özsoy gözyaşları içinde karşıladı. Anne Fatma Özsoy oğlunun tabutuna sarılarak; "Oğlum seni böylemi karşılayacaktım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Hatice Özsoy ise "Seni seviyorum Osman" diyerek ağladı.