Kaza şehidi uzman Çavuş Osman Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Rize İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım ettiği sırada karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), memleketi Kayseri'nin Develi İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Osman Özsoy'un cenazesi Rize'deki uğurlama töreninin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Develi İlçesine getirilen şehidin naaşı ilk olarak helallik alınması için Kılıçkaya Mahallesindeki baba ocağına getirildi.
Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kılıkkaya Cami'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy burada kılınan cenaze namazının ardından Kılıçkaya Mahalle mezarlığında toprağa verildi.