Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaza tartışması cinayetle sonlandı
Giriş Tarihi: 25.10.2021 21:57

Kaza tartışması cinayetle sonlandı

İHA
Kaza tartışması cinayetle sonlandı

Kırklareli'de trafik kazasının ardından yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, E.G. idaresindeki otomobil ile S.B.'nin kullandığı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı.

Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca'nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza tartışması cinayetle sonlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA