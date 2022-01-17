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Giriş Tarihi: 17.1.2022 13:48

Kazada 2 aylık hamile İlknur hayatını kaybetmişti! O şoför konuştu

DHA
Kazada 2 aylık hamile İlknur hayatını kaybetmişti! O şoför konuştu

Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği, hamile işçi İlknur Pepeç Kaya'nın (26) öldüğü, 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sürücü İbrahim Saklar (35), ilk duruşmada, "Kazadan iki hafta önce işe başladım. Hafif yağmur yağmıştı. Süratli değildim. Kayan midibüs sol tarafa devrildi. Kazaya neden olduğum için üzgünüm" dedi. Duruşma sürücünün tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verilerek ertelendi.

Gemlik ilçesinde geçen yıl mayıs ayında gerçekleşen trafik kazasında, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan İbrahim Saklar'ın kullandığı 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde kayarak bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk çocuğuna 2 aylık hamile olan İlknur Pepeç Kaya yaşamını yitirdi, aralarında sürücünün de olduğu 20 kişi yaralandı.
Yaralı sürücü İbrahim Saklar, tedavisinden sonra gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan sürücü, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Saklar, avukatının yaptığı itirazla serbest bırakıldı.

'SUÇSUZUM'
Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İbrahim Saklar'ın yargılanmasına başlandı. Tarafların avukatları, İlknur Pepeç Kaya'nın eşi Furkan Kaya ile annesi Leyla ve babası Sabri Pepeç'in de hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanık katılmadı. Mahkeme başkanı, Yenişehir ilçesinde talimatla ifade veren İbrahim Saklar'ın, "Sürücü olarak çalıştığım firmada, kazadan 2 hafta önce işe başladım. Olay tarihinde bakımı yapılan midibüsle fabrikada çalışan işçileri taşıyordum. Hafif yağmur yağmıştı. Süratli değildim. 50 kilometre hızla gidiyordum. Gemlik Serbest Bölge Kavşağı'nı geçtikten sonra midibüs kaymaya başladı. Bir şekilde toparladım. Tekrar kaymaya başlayınca midibüs sol tarafa devrildi. Kazaya neden olduğum için üzgünüm. Suçsuzum" dedi.

'O SÜRÜCÜ ÇALIŞTIRILMAMALIYDI'
Duruşmada söz alan İlknur Pepeç Kaya'nın ailesinin avukatı, "Kazadan önce sanık, trafik kurallarını ihlal ettiği için çok sayıda ceza aldı. Kendisi, defalarca şikayet edilmesine rağmen servis şöförü olarak çalıştırıldı. Tutuklanıp, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti, yargılamayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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Kazada 2 aylık hamile İlknur hayatını kaybetmişti! O şoför konuştu
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