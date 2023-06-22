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Giriş Tarihi: 22.6.2023 09:46 Son Güncelleme: 22.6.2023 10:37

Kazada ağır yaralanan doktor 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanan doktor 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kazada ağır yaralanan doktor 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda yolun karşısına geçmek isteyen çocuk doktoru Hilmi Karakaş'a motosiklet çarpmış, kazada motosikletteki 2 kişi ile ve çocuk doktoru Hilmi Karakaş yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan çocuk doktoru Hilmi Karakaş, Tosya İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

3 gündür Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Tosya Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Dr. Hilmi Karakaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dr. Karakaş'ın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü İ.C., gözaltına alınırken tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada ağır yaralanan doktor 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
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